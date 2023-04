Capezzano Campagna anti truffe Il vademecum dei Carabinieri

Prosegue la campagna di vicinanza agli anziani portata avanti dai Carabinieri in tutto il territorio, per evitare che le persone più indifese rimangano impigliate nelle reti dei truffatori. Lunedì si è tenuto l’ultimo incontro in ordine tempo: i militari si sono presentati alla parrocchia Nostra Signora del Sacro Cuore di Capezzano Pianore, e al termine della funzione religiosa, hanno spiegato ai presenti come difendersi nel caso di "richieste sospette", ribadendo una volta in più la piena disponibilità dell’Arma dei Carabinieri nel contrasto a questa fattispecie. Un tema delicato, quelle truffe: nonostante le campagne informative e i ripetuti allarmi, dall’entroterra continuano ad arrivare segnalazioni di personaggi sospetti che bussano alle porte delle persone più fragili: falsi addetti delle compagnie dei servizi che accampano scuse per aggirare le difese di persone vulnerabili.