Capezzano Banchi moderni per la didattica di gruppo

Nuovo passo in avanti all’insegna dell’inclusività e dello sviluppo dei bambini. Alle scuole elementari di Capezzano Pianore, nei giorni scorsi sono arrivati 30 nuovi banchi trapezoidali modulari, atti a favorire la didattica inclusiva di gruppo. Il polo, infatti, da ormai tanto tempo persegue, oltre al progetto “Scuola senza Zaino” (che ripensa lo spazio della classe oorganizzando spazi orizzontali che prevedono l’individuazione di aree distinte in modo da rendere possibile diversificare il lavoro scolastico, consentendo più attività in contemporanea, lo sviluppo dell’autonomia, l’esercizio della capacità di scelta, una molteplicità di pratiche condivise di gestione della classe), un tipo di insegnamento innovativo che si basa sull’apprendimento dinamico e di condivisione: l’arrivo dei banchi modulari è perciò un ulteriore fondamentale step per migliorare ancora di più esperienza didattica nelle aule. Per l’arrivo dei nuovi banchi l’amministrazione ringrazia l’associazione ManiBlu, che ha voluto contribuire con forza a questo progetto.