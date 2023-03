Capannina, l’attrice Carnevali ’stregata’ al pianobar da Stefano Busà

Non ha resistito al coinvolgimento del pianobar della Capannina. Così l’attrice e conduttrice Camilla Carnevali è tornata per concendersi una serata di divertimento mettendo alla prova le sue doti canore accompagnata da Stefano Busà (insieme nella foto di Fabrizio Nizza), che vede così crescere ancora il numero di personaggi che si sono divertiti a duettare con lui. La scorsa estate infatti Busà ha tagliato il traguardo del 500° vip al pianobar con Riccardo Montolivo, ennesimo volto noto che è stato trascinato in una selezione musicale evergreen. Camilla Carnevali, 30 anni, ha recitato in tv nella serie tv “Confusi” per Raiplay e nella serie “Noi” per poi avere ruolo da protagonista ne "L’Allieva" di Fabrizio Costa oltre a cimentarsi in teatro e nella conduzione, nel 2022, di Spaghetti Unplugged e #sanremopernoi per Billboard Italia. Busà, ormai trascinatore delle notti musicali in Versilia, è gettonatissimo nelle feste private e nelle cerimonie di tutta Italia.