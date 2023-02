Capannina, la magia del Circo Nero ha riacceso il divertimento by night

Un tourbillon di colori e animazione. La Capannina riparte con lo show del Circo Nero che ha stupito nel sabato che ha sancito in modo decisamente scoppiettante la fine del Carnevale in Versilia. Se a Viareggio sono stati proposti i fuochi d’artificio, non da meno è stato il locale più storico d’Italia. L’attesissimo spettacolo è stato infatti molto particolare ed unico: protagonisti i personaggi più svariati, dal mangiafuoco all’addestratore fino alle alle ragazze caramella, per un’atmosfera di scintille che ha letteralmente riempito tutto lo spazio disco coinvolgendo il pubblico che da tempo attendeva di assistere ad una performance dal sapore internazionale.

La serata è iniziata con l’aperitivo spettacolo per proseguire fino a notte fonda, con dress code imposto e abbigliamento elegante per la selezione all’ingresso. Dopo le esibizioni del Circo Nero il programma ha poi proposto il live show musicale dei Borghi Bros ed in consolle Charlie Dee e Bobo dj. Nello spazio pianobar è stata la volta di Kris e Andrea Sera a curare quello che, di fatto, è il raffinato ’salotto’ per eccellenza della Capannina, con champagne servito ai tavoli e intrattenimento musicale per cantare e ballare un repertorio italiano e internazionale, davvero adatto a divertire il pubblico di tutte le età.