Capannina, altra stangata Sarà chiusa per 15 giorni

Nuova stangata del Questore nei confronti della Capannina: il locale dovrà rimanere chiuso per 15 giorni per motivi di ordine e sicurezza pubblici. Ad esprimere "dispiacere" è il patron Gherardo Guidi che ricorrerà contro il provvedimento attraverso lo studio legale Morbidelli di Firenze. Il provvedimento, notificato alla proprietà ieri mattina, dispone la chiusura del locale a seguito di segnalazioni pervenute alla Questura sia da parte del Commissariato di Forte dei Marmi che dalla Compagnia carabinieri di Viareggio, le quali hanno evidenziato "una situazione compromissoria per l’ordine e la sicurezza pubblica". In particolare, negli ultimi due mesi, si sono verificati diversi episodi di aggressioni iniziate all’interno del locale e degenerate all’esterno dello stesso che hanno reso necessario l’intervento delle forze dell’ordine. In un primo episodio, avvenuto il 23 aprile, per un banale diverbio, un giovane avventore è stato colpito al volto con ripetuti pugni da parte di un gruppo di ragazzi, riportando traumi con prognosi di 30 giorni. Il 28 maggio è stato accertato l’utilizzo di un manganello detenuto impropriamente da un giovanissimo avventore del locale, mentre nell’ultimo caso, lo scorso 11 giugno, si è registrata una rissa a causa della quale le vittime hanno riportato rispettivamente 8 e 10 giorni di prognosi per le lesioni subite. Un 2023 che non è cominciato nel migliore dei modi per la Capannina che, a febbraio, era già stata colpita dal provvedimento di chiusura per 10 giorni sempre a causa dell’escalation di aggressioni tra ragazzi.

"Prendo atto con dispiacere della decisione delle autorità – commenta Gherardo Guidi storico titolare del locale – anche se tengo a sottolineare che i fatti più gravi citati dal provvedimento sono avvenuti all’esterno del locale. La Capannina, che appartiene alla famiglia Guidi da 46 anni, impiega un numero di personale e di addetti alla sicurezza molto consistente con l’obiettivo di rendere sicuro e piacevole lo svolgimento delle serate. La pratica legale riguardante questo provvedimento è stata affidata allo studio Morbidelli di Firenze. Ci scusiamo con la nostra gentile clientela per questa chiusura e invitiamo tutti alla riapertura, quando la Capannina sarà prontissima, come sempre, per una grande estate".

Francesca Navari