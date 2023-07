Caos sulla Marina di Torre "I turisti non vengono più" In arrivo un altro parcheggio

Un’altra domenica di assalto alla spiaggia, un’altra domenica da incubo per tanti che si sono diretti sulla Marina di Torre del Lago, ma non sono riusciti a trovare parcheggio per andare al mare. Imbufaliti i balneari. "Abbiamo ricevuto diverse disdette – tuonano – sia da chi aveva prenotato il ristorante sia da chi aveva invece preso l’ombrellone. Non si può andare avanti così". La pazienza degli imprenditori è colma. E se ne fanno portavoci i consiglieri comunali della Lega Alberto Pardini Walter Ferrari. "Per primi, a inizio maggio, abbiamo sollevato forti dubbi sui lavori per la ciclabile della Marina di Torre del Lago, purtroppo i nostri timori si sono rivelati fondati tanto che il mese di giugno è stato un vero e proprio incubo e anche ieri le cose non sono andate affatto meglio. Con i lavori alla ciclabile sono stati persi dai 120 a i 140 posti auto oltre ad altri stalli per disabili. Prima almeno quando il viale dei Tigli era aperto si poteva parcheggiare lì e attraversando la pineta si arrivava al mare in un attimo". La Lega sollecita l’amministrazione comunale a trovare una soluzione in tempi rapidi "anche garantendo la presenza della Polizia Municipale sulla Marina quantomeno nei week end anche al fine di controllare la viabilità e scongiurare la pratica della sosta prolungata dei camper, che ricordiamo è vietata sul viale a mare dal Regolamento del Parco".

E in effetti ieri c’erano sulla Marina di Torre del Lago i vigili urbani proprio a controllare la sosta selvaggia dei camper. La giunta è consapevole del problema e per questo ha in cantiere la realizzazione di un nuovo nuovo parcheggio Mover di lato al ristorante Basilico Fresco. La delibera è stata approvata nell’ultima riunione di giunta di venerdì scorso. Il terreno di proprietà comunale in concessione a un condominio che però non ne fa uso. Quindi sarà revocata la concessione e fatto parcheggio. Il secondo dopo quello recuperato la settimana scorsa con determina. E questo dovrebbe servire a recuperare i parcheggi ‘mangiati’ dalla pista ciclabile.