Caos pratiche edilizie L’assessore Sorbo convoca i professionisti

Il caos scoppiato tra ingegneri, architetti e geometri a causa delle novità per la presentazione delle pratiche edilizie sul portale Suedi sarà affrontato in un incontro convocato dall’assessore all’edilizia Ermanno Sorbo. L’appuntamento con i rappresentanti degli ordini professionali è per il 29 giugno alle 10 negli uffici all’ex ospedale “Lucchesi“ ed è stato voluto per ascoltare criticità, ripercussioni ed eventuali proposte dopo che il gestore Edilsoft ha comunicato la creazione di un’area a pagamento all’interno del portale, finora completamente gratuito. "Grazie all’intervento del sindaco Giovannetti e alla disponibilità di Edilsoft – spiega Sorbo – abbiamo subito ottenuto uno slittamento dal 15 giugno al 1° agosto. Questo ci permetterà di capire meglio la situazione e raccogliere da geometri, architetti e ingegneri tutte le indicazioni del caso. L’obiettivo è trovare una sintesi che risolva le criticità operative lamentate dal gestore di Suedi ma senza gravare oltremodo sulle tasche di professionisti o cittadini".