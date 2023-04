Caos per la rotatoria "La modificheremo"

Promette di modificare la rotatoria che sta nascendo tra l’Aurelia e via Santini in modo da eliminare i pericoli e il caos segnalati dai cittadini. Un impegno che il candidato sindaco del centrosinistra Lorenzo Borzonasca intende portare avanti con una soluzione ad hoc: "La neo rotonda al massimo sarà ridimensionata per consentire un transito più agevole di bus e camion. Ma avvieremo un progetto per ripensare la viabilità. Nel piano operativo è prevista una piccola rotonda tra via Santini e via del Castagno. Quest’ultima, nel breve tratto fino al terminal, sarà a doppia percorrenza, agevolando la viabilità".