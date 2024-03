Caos nel Carroccio. Domenici lascia la Lega: "Fermati dai diktat dei capi"

La segretaria camaiorese della Lega fa un passo indietro. Daniela Domenici ha deciso di lasciare il Carroccio. "Lascio per l’amarezza che provo a partire dal congresso provinciale del 5 marzo 2023 – racconta –: nonostante le promesse del neo segretario Cavirani, il partito lucchese è rimasto statico, inginocchiato ai diktat dei vertici. Nessun ascolto delle politiche territoriali, e tantomeno delle mie, che a volte sono state redarguite con epiteti".

Insomma, Domenici denuncia una situazione in cui "tutto è calato dall’alto: a ottobre abbiamo assistito a un congresso regionale spaccato in due. I vertici hanno fatto pressione per un candidato prescelto dai soliti noti; dall’altra parte, una candidatura che avrebbe portato rinnovamento al partito toscano. Non hanno tenuto conto del nostro parere. Hanno fatto a gara per darmi della pessimista alle riunioni provinciali: oggi posso dire che si è avverato tutto. Il malessere è generalizzato – assicura Domenici –; dove non c’è sussidiarietà, dove non si riconosce una certa indipendenza e autonomia locale, dove non si ascolta, non può esserci un partito vincente e competitivo".

All’indomani del voto in Sardegna, la ormai ex segretaria ha deciso di tirare le somme. "A Camaiore non si può mettere in pratica nessun obiettivo politico, perché l’unico consigliere leghista non collabora col partito né di sezione, né provinciale. Dai vertici ci comandano solo progetti rigorosamente personali, perseguiti con l’attenta tutela dei pochi. Esco a testa alta per quanto mi sono prodigata – conclude Domenici –; le mie recriminazioni, le ho trasmesse direttamente ai vertici, corredate dalle dimissioni, Auguro al partito di riappropriarsi di una classe politica più competente".