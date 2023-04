Caos in via del Marzocco Pedonale ma usata da tutti Protestano i commercianti

di Daniele Masseglia

È destino che via del Marzocco continui ad essere la strada più tribolata del centro storico. Sulla carta pedonale, in realtà vede scorrazzare una moltitudine di macchine per le operazioni di carico e scarico, sia da parte dei residenti che dei commercianti, senza contare le auto in sosta con il tagliando disabili, spesso appartenenti a cittadini che risiedono in altre strade. E così, mentre via Mazzini, via Stagi, via Barsanti e via Garibaldi sono sgombre da auto in sosta, via del Marzocco viene utilizzata come parcheggio “ufficiale“ da chi magari non può o non ha voglia di lasciare la macchina nella vicina piazza Statuto, dove gli stalli abbondano (i disabili possono utilizzare, in deroga, anche i posti blu a pagamento). Insomma, la solita natura ibrida di una strada sulla carta pedonale ma di fatto trafficatissima e utilizzata da tutti. Un’arteria, come se non bastasse, considerata spesso e volentieri di periferia sebbene parallela a via di Mezzo, “vasca“ principale del centro storico.

Ad aggravare una situazione già abbastanza caotica si è inserito anche il problema degli spazi destinati al suolo pubblico delle attività, più di una volta invasi dalle auto, disabili inclusi. Un pacchetto di magagne che ha spinto nei giorni scorsi l’associazione “Le botteghe di Pietrasanta“ a chiedere un incontro urgente a polizia municipale e amministrazione comunale per trovare una soluzione a una sfilza di situazioni da chiarire: la regolazione della viabilità nel rispetto dell’area pedonale urbana (Apu) istituita in via del Marzocco, il costo del suolo pubblico in quanto aumentato da quando è in vigore l’Apu, il rispetto delle norme di circolazione e dei parcheggi per i possessori del tagliando disabili e per i residenti, il rispetto degli spazi del suolo pubblico in quanto occupati da disabili e residenti e infine la richiesta del suolo pubblico permanente per le attività.

Una prima risposta, in realtà, è già arrivata sotto forma di ordinanza emessa giovedì scorso dalla polizia municipale. Con il documento, in sostanza, è stato istituito il divieto di sosta fuori dagli spazi consentiti. "Vista la presenza di varie autorizzazioni e concessioni per l’occupazione di suolo pubblico rilasciate ai pubblici esercizi – recita l’ordinanza – e che in via del Marzocco è consentita la sosta ai veicoli al servizio di persone disabili munite dello speciale contrassegno, la sosta di eventuali veicoli nei tratti antistanti le citate occupazioni, magari iniziata prima che queste vengano posizionate, impedisce il transito dei veicoli autorizzati, compresi quelli di soccorso in servizio d’emergenza, all’insaputa dell’ignaro conducente. È quindi opportuno regolarizzare la sosta in modo che rimanga sempre libera una parte di carreggiata sufficiente al transito di una fila di veicoli".