"Caos in centro a Viareggio: troppi cantieri durante l'estate"

"Città assediata dai cantieri in piena estate". La protesta viene dal Pd a seguito di vari incontri con cittadini, operatori turistici e del commercio "in occasione dei quali più volte ci è stato chiesto per quale ragione la nostra città, nel pieno della stagione turistica sia assediata, soprattutto nelle zone centrali, da innumerevoli cantieri, che spesso proseguono a rilento". "Non intendiamo mettere in discussione l’importanza di una serie di lavori pubblici – premette il partito democratico – riteniamo però che, se non gestiti ed organizzati intelligentemente, rischiano, come sta succedendo, di creare disagi considerevoli ai turisti, ai residenti, alle attività commerciali e turistiche, penalizzate da strade chiuse per lunghi periodi nel cuore della città (via Puccini, via Pucci, via XX Settembre, ecc). In passato, alcune amministrazioni comunali sospendevano i lavori non urgenti, almeno nei mesi di luglio ed agosto, e concordavano con le associazioni di categoria, gli interventi, il calendario dei lavori, una eventuale viabilità alternativa per limitare i disagi conseguenti. Basterebbe avere, da parte della attuale giunta, un poco di attenzione e di ascolto nei confronti dei corpi sociali e del tessuto associativo della città. Viareggio, lo vogliamo ricordare ai nostri amministratori non attenti verso alcuni aspetti – rimarca il Pd – in quanto importante località turistica, meriterebbe, come avviene in tante altre realtà, una limitazione allo stretto indispensabile dei lavori pubblici nel pieno della stagione turistica, evitando di tenere cantieri aperti per mesi e mesi, con lavori che proseguono a rilento e che non rappresentano un bel biglietto da visita per la nostra città".