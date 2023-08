Caos Centri Accoglienza Cinque famiglie escluse si rivolgono al Comune

"Non possiamo subire di continuo le scelte assurde del Governo". Il sindaco Marcello Pierucci affonda la lama sul tema dei Centri di accoglienza dopo che cinque famiglie si erano già rivolte ai servizi sociali del Comune. Ma il temuto sgombero di queste famiglie è stata nel frattempo bloccato dal prefetto che ha telefonato direttamente al sindaco di Camaiore. "Il Prefetto mi ha assicurato che non sposterà nessuno se non in accordo con il Comune - assicura Pierucci - Resta però l’ennesimo gravissimo scaricabarile del Governo nazionale sui Comuni: il Viminale ha rilasciato infatti una circolare nella quale si chiede ai Prefetti di liberare i Centri di Accoglienza senza dare indicazione alcuna sui luoghi in cui ricollocare tutte le persone ospitate".

Si ripropone dunque la crisi di qualche anno fa: sono 50mila gli arrivi ancora previsti, e tutto ciò a fronte di pochissimi posti disponibili all’interno della struttura SAI, un secondo livello di accoglienza. "Sono di oggi (ieri per chi legge) le prime comunicazioni effettive di fuoriuscita dai CAS e nel giro di un paio d’ore siamo già a conoscenza di ben 5 nuclei familiari versiliesi sbattuti fuori all’improvviso, nel giro di 24 ore, ai quali è stato detto di rivolgersi ai servizi sociali del Comune - prosegue il sindaco - E intanto, al netto degli slogan, gli arrivi ad oggi in Italia sono vicini ai 100mila (99mila e 500, per l’esattezza): il doppio dell’intero anno scorso e mancano ancora 4 mesi e mezzo. È una bomba ad orologeria". Non solo: il reddito di cittadinanza tolto ha creato ulteriori problemi con cittadini in fila in Comune a chiedere sussidi, senza considerare poi l’eliminazione dei contributi in conto affitto: 250 famiglie senza sostegno e 32 senza reddito di cittadinanza. "Tutto ciò creerà inevitabilmente microdelinquenza - aggiunge Pierucci - Dopo le assurdità sulla gestione del reddito di cittadinanza e il gravissimo atto di aver tolto di fatto il contributo, ecco che si aggiunge un’altra scelta presa a caso, senza badare minimamente alle conseguenze. Una volta creata l’emergenza – perché sì, l’hanno creata loro – si scarica tutto sui Comuni, alla “pensateci voi”. Così – prosegue il primo cittadino – non c’è senso di responsabilità. È estate per tutti, ma un po’ meno per chi dalla mattina alla sera si trova in mezzo alla strada. Noi non siamo così e mai lo saremo: recapitataci la circolare del Viminale, ci siamo attivati subito con la nostra Misericordia, con cui avevamo già posto le basi per l’attivazione del protocollo SAI, per prendere in carico questa emergenza comprensoriale. All’atteggiamento inerte del Governo, Comuni come Camaiore continuano a rispondere con l’umanità e la competenza di chi, tutti i giorni, è in prima linea ad ascoltare e dare risposte alle necessità di una comunità".

Isabella Piaceri