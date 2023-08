Caos campi sportivi "Strutture inadeguate"

Contributi e impianti sportivi: un attacco dalla minoranza all’amministrazione comunale per la carenza di ‘campi’ dei ragazzi. Andrea Pellegrini accusa, come capogruppo della Lega in consiglio comunale, il lassismo di chi governa Camaiore: “Vorrei sapere come intende agire l’amministrazione nei confronti delle società sportive, sia riguardo le strutture che i contributi - esordisce Pellegrini - La famiglia Pardini ce la sta mettendo tutta per migliorare il livello delle sue attività, sia riguardo la prima squadra che tutte le altre squadre da cui è composta la società sportiva del Camaiore Calcio. E’ già iniziata per alcune squadre di calcio del Camaiore, la preparazione in vista dell’inizio del campionato, ma i lavori previsti per il rifacimento del manto del campo sportivo di via Fonda, da cui dipende l’agibilità del campo stesso e che sarebbero dovuti iniziare a luglio, ad oggi non sono ancora partiti”. Per il momento le squadre si allenano ancora lì, ma quando e se inizieranno i lavori, dove verranno dirottate? I campi utili rimarrebbero il campo Tori, benché privo di illuminazione e poteva essere dotato di impianto luci provvisorio per risolvere l’emergenza, e lo stadio comunale dove si allena la prima squadra.