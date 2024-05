"Caos aste, c’è un conflitto di attribuzioni"

Mentre la giustizia amministrativa continua a ribadire l’illegittimità delle proroghe generalizzate alla concessioni balneari, il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera Tommaso Foti ha chiesto al presidente Lorenzo Fontana che sia sollevato presso la Corte costituzionale il conflitto di attribuzione. "Perché l’ultima pronuncia del Consiglio di Stato – ha scritto Foti – in più punti sembra travalicare i poteri della giustizia amministrativa finendo con l’invadere la sfera legislativa propria del Parlamento".

Appoggia la richiesta del collega l’onorevole meloniano Riccardo Zucconi, "perché – aggiunge – resto convinto che la sentenza sui balneari della VII sezione del Consiglio di Stato invada la sfera della legislazione che spetta al Parlamento". Secondo l’onorevole Zucconi "tutte le leggi di applicazione della direttiva Bolkestein, in ogni loro declinazione, spettano a Camera e Senato, come previsto dalle norme in essere. Ritengo inoltre – prosegue – che una decisione della Consulta Costituzionale possa rappresentare anche un importante precedente per i conflitti di questo tipo che si potranno generare in futuro".

In qualità di membro dell’Ufficio di Presidenza alla Camera dei Deputati "ho il compito di decidere sul suddetto ricorso e – annuncia il deputato viareggino – lo farò convintamente ritenendolo quanto mai giusto, tanto che già tre anni fa avevo presentato in merito ricorso alla Corte Costituzionale. Proprio per questi motivi, sono fra coloro che hanno fortemente voluto che oggi si riproponesse, come maggioranza, direttamente dalla Presidenza della Camera".