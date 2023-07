Caos al Marco Polo Si sdraia sui binari in stato confusionale Salvato dai carabinieri

Ha scavalcato la staccionata che divide la ferrovia dalla strada nei pressi degli ex hangar del Carnevale e poi si è sdraiato sui binari. Con l’intenzione di farla finita, aspettando il passaggio del primo treno. Ma qualcuno ha notato la scena e ha dato l’allarme per tempo. E così la vita di un uomo di circa 50 anni, che era caduto da un po’ di tempo nelle tenebre della depressione, è stata salvata.

L’allarme è scattato nel primo pomeriggio di ieri poco dopo le 14,30. Sul posto sono arrivate per prime le gazzelle dei carabinieri con i militari che non hanno esitato un attimo per scavalcare la staccionata e raggiungere l’uomo. Quest’ultimo era in evidente stato confusionale e i militari hanno provveduto a metterlo subito in sicurezza.

Una volta scattato l’allarme è stato immediatamente bloccato il traffico ferroviario in entrambi i sensi di marcia, causando vistosi ritardi nei convogli sia passeggeri che merci.

La macchina dei soccorsi è poi intervenuta in massa. Oltre ai carabinieri, anche le volanti del commissariato di polizia, gli agenti della polizia municipale, i vigili del fuoco e, ovviamente, anche un’ambulanza messa a disposizione dalla centrale operativa del 118. Il traffico lungo il prolungamento di via Cei è rimasto a lungo bloccato per consentire le operazioni di soccorso in tutta sicurezza. Cosa che ha prodotto lunghe code di auto da una parte e dall’altra. Una volta che l’uomo è stato convinto a uscire dalla zona di pertinenza delle ferrovie è stato affidato alle cure mediche e portato in ambulanza in codice giallo nel reparto di psichiatria dell’ospedale Versilia.