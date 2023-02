Canzonissima si farà: trovati gli sponsor necessari

Canzonissima di Carnevale si farà. L’appuntamento – per il quale era stato anticipato il forfait a causa della mancanza di risorse per confezionare uno show a ingresso libero all’insegna della tradizione – invece si svolgerà: gli organizzatori hanno infatti trovato sponsor che permetteranno lo svolgimento della serata, fissata per lunedì 27 febbraio alle 21,30 al teatro Jenco. Tutti i dettagli del galà verranno illustrati nella conferenza stampa convocata per domani alle 11 al Bar Pasticceria Fauzia in Passeggiata alla quale non mancheranno i componenti del comitato organizzatore Renzo Pieraccini, Alessandro Santini, Roberto Pezzini e Antonella Ciardiello. Secondo le prime indiscrezioni si tratterà di una serata di omaggio ai 150 anni del Carnevale attraverso molteplici forme artistiche e con l’immancabile consegna dei premi speciali che da sempre caratterizzano il format di Canzonissima. Mancherà solo la consueta sfida canora tra i rioni, ma ci saranno poi gag e colpi di scena decisamente...al passo con i tempi per chiudere col botto l’edizione 2023 del Carnevale.