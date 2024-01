"Canzonissima non andrà in scena"

"Canzonissima di Carnevale" salta: non andrà in scena. L’abbandono del progetto "Delafia ‘un si po’ ride" da parte del regista designato ha causato l’addio finale. I fondatori Antonella Ciardiello, Renzo Pieraccini e Alessandro Santini hanno infatti comunicato che l’edizione 2024 del format non avrà luogo. "Credevamo fortemente in questo nuovo format che consentiva alla manifestazione di rinnovarsi guardando al futuro, senza dimenticare le nostre radici e il nostro passato. La complessità del lavoro di montaggio dell’innumerevole materiale a disposizione richiedeva però un lavoro certosino e di tempo che, purtroppo, da parte di chi doveva occuparsene, è venuto meno" scrivono Ciardiello, Pieraccini e Santini ringraziando "tutti coloro che in questi otto anni hanno partecipato con entusiasmo e professionalità".