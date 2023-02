"Canzonissima ci sarà" Tra innovazione e tradizione

Torna "Canzonissima di Carnevale - Il Galà". Appuntamento lunedì 27 alle 21.30 al teatro Jenco, (ingresso libero, fino a esaurimento posti). Un’edizione al fotofinish dopo l’annuncio che la serata sarebbe saltata per mancanza di sponsor. Non ci sarà la consueta gara canora tra i rioni, a causa delle difficoltà incontrate dal comitato organizzatore composto da Renzo Pieraccini, Roberto Pezzini, Alessandro Santini e Antonella Ciardiello. Un’ottava edizione che si comporrà di 13 interpretazioni canore e della consegna di 15 premi speciali. Novità di quest’anno il premio Egisto Malfatti. A condurre il consolidato duo Mattia Di Vivona e Federica Michetti, con le incursioni di Alessandro Santini. "Un grazie innanzitutto a chi ci ha sostenuto — sottolinea Renzo Pieraccini, anima della manifestazione —. Ci presentiamo con una formula diversa come è da sempre nello spirito di Canzonissima: innovazione nella tradizione. Quest’anno, celebrando i 150 anni del Carnevale, guardiamo al passato, al presente e al futuro del Carnevale". I cantanti che si esibiranno, senza alcun vincitore, saranno: Daniele Chicca, Alessandro Pasquinucci, Los tadio serado (Luca Bonuccelli, Simone Casani e Leonardo Dati), Daniele Biagini, Lorenzo Ghiselli, Matteo Cima, Daniele Toscano, Valentina Lottini, Celeste Di Stefano con Hiko, Massimiliano Marchetti e Massimo Domenici. L’occasione del galà sarà di presentare anche un assaggio dell’edizione 2024 ‘Delafia ‘un si pò ride’. Durante la serata verranno presentate le due associazioni di volontariato FenomenAle nel ricordo di Alessandro Cecchi, Aipd Versilia e Agape odv. "Canzonissima si farà — aggiunge Alessandro Santini — anche a dispetto di chi avrebbe preferito che non ci fossimo. Portiamo avanti la storia musicale del Carnevale". "Quest’anno Canzonissima — conclude Roberto Pezzini — diventerà una vera e propria festa per lanciare il format 2024". "A decretare il successo di una manifestazione che cresce di anno in anno — rimarca Antonella Ciardiello — è l’innato spirito di squadra". "Da amante del Carnevale, portando avanti la tradizione della mia famiglia, non potevo non dare il mio contributo", evidenzia Luigi Cecchi della pasticceria Fauzia. Gli sponsor sono pastificio Fabio, ristorante La Baracchina, Elettroimpianti Gf srl e Cucine Lube.

Alice Gugliantini