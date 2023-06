Cantiere sul pontile Salta la maxi cena per la Misericordia

"L’evento sul Pontile di Forte dei Marmi, a favore della Misericordia, quest’anno non potrà avere luogo" A comunicarlo "con rammarico" è Alberto Vaghi che spiega i motivi per cui si trova costretto a rinunciare ad organizzare la serata, "nonostante avessimo riscontrato molto interesse per il progetto benefico". "Realizzare un evento all’interno di una scenografia di questo tipo, quale è il Pontile – dice – è risultato molto più complesso del previsto, sia da un punto di vista di ordine e di sicurezza, sia sotto l’aspetto logistico, anche in considerazione delle tempistiche legate alla chiusura del cantiere dei lavori di ristrutturazione del pontile stesso. Insieme ai partner tecnici, in particolare il gruppo Vaiani che ringraziamo per la fiducia e il pieno supporto e alla Misericordia, nella persona della sua Governatrice Ilaria Pellegrini da cui abbiamo avuto la massima disponibilità, dopo aver espresso le nostre difficoltà all’amministrazione comunale, abbiamo deciso di riprogrammare l’evento".