Cantiere revocato. Una corsa per piazza Zara

Inviata lunedì la risoluzione contrattuale alla ditta che si era aggiudicata l’appalto per il rifacimento di piazza Zara, a cui il Comune contesta "la condotta inadempiente" che "compromette il completamento delle opere in oggetto", ieri il Responsabile unico del procedimento ha disposto che la direzione dei lavori rediga il cosiddetto “stato di consistenza“.

Vale a dire un verbale di constatazione che ha lo scopo di attestare lo stato dell’intervento al momento, in modo da poter verificare eventuali difformità rispetto al progetto o al contratto. Solo al termine dell’approfondimento il Comune potrà procedere con il nuovo affidamento, per il completamento dell’opera di riqualificazione della piazza che doveva essere inaugurata il 30 aprile e che invece si presenta completamente sottosopra, alla ditta seconda classificata.

Ma l’estate ormai è all’orizzonte, e gli stabilimenti della Terrazza della Repubblica che affacciano su piazza Zara hanno gli ingressi bloccati dal cantiere. Per questo gli uffici di piazza Nieri e Paolini stanno anche predisponendo una perizia per capire quali sono i lavori più urgenti in modo da poter garantire al più presto l’accesso ai bagni.

"Aldilà del contenzioso aperto con la ditta che doveva effettuare la riqualificazione di piazza Zara – interviene intanto il Partito Democratico – invitiamo il sindaco e l’amministrazione comunale ad adoperarsi affinché gli infiniti lavori abbiano termine, così da restituire la Terrazza, finalmente in condizioni dignitose, alla città e alle sue strutture balneari".

"Dopo l’inaugurazione della nuova pavimentazione avvenuta ben due anni fa con il sindaco in pattine, purtroppo – proseguono i democratici – i lavori di rifacimento proseguono estremamente a rilento. E giustamente i balneari, e non solo loro, sono preoccupati per la situazione. Preoccupati per il rischio, sempre più concreto, che con la stagione turistica ormai alle porte i cantieri rimangano aperti. Continuando a recare gravi disagi alle attività e anche all’immagine turistica della città. Purtroppo il Sindaco – conclude Il Pd – si dimostra per l’ennesima volta tanto bravo a fare gli annunci, molto meno nel realizzare le opere".

Red.Viar.