Cantiere Museo Mitoraj, aggiudicato il secondo lotto dei lavori

Ora che sono finite le festività natalizie il cantiere del futuro Museo Mitoraj (nella foto le prime fasi) può riprendere la sua marcia con l’obiettivo del taglio del nastro fissato nel 2025. A dare nuovo impulso al maxi progetto è la conclusione della gara d’appalto legata al secondo lotto dei lavori, i quali sono stati aggiudicati alla ditta “Fabio Francesconi“ di Pescaglia per un valore di oltre 2,6 milioni di euro.

L’intervento consiste nella ristrutturazione edilizia dell’edificio di via Oberdan per allestire la nuova funzione espositiva con lavori di demolizione e la realizzazione ex-novo di opere edili, strutturali e impiantistiche. Di recente era stato invece realizzato il rivestimento in marmo bianco sulla scalinata lato via Oberdan, al pari del camminamento centrale, dei due laterali e delle copertine dei muri. Zona che sarà sempre accessibile trasformandosi di fatto in una nuova piazza verde nel cuore della città con un scultura e un ulivo secolare ad accogliere i visitatori.