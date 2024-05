Cantiere infinito sul Belvedere: "Ovunque celebrano Puccini. Qui si respira polvere e rabbia"

TORRE DEL LAGO

La statua del Maestro, adesso che è stata girata, guarda verso il lago. Quelle acque che ispirarono Giacomo Puccini e lo resero compositore immortale. Ad uno sguardo attento la nuova collocazione fa sì che il musicista stia uscendo da quella villa in cui decise di abitare nel luogo che più amava, con le montagne a nasconder la vista della ’’matrigna’’ Lucca. Che storia quella del Maestro. E quest’anno ricorrono, persino, i cento anni dalla sua morte avvenuta a Bruxelles il 29 novembre 1924. In giro per il mondo è un susseguirsi di eventi, manifestazioni, concerti, convegni. Ma non qui. Nel luogo dove scelse di vivere, immerso nella natura e nel silenzio ispiratore. Qui a metà anno delle celebrazioni c’è solo un cantiere infinito. Che un "bel dì vedremo", sperano gli abitanti della frazione. "Ma per il momento – sospirano – è solo una chimera".

Eh già, perché sul Belvedere e lungo il viale che conduce al Gran Teatro è un cantiere che va avanti dall’autunno. Ruspe, polvere, cavi e canale che si ammassano prima sopra e poi sotto terra. Trapani e martelli pneumatici, camion che vanno e che vengono a ritmo tutto loro. Così come gli operai. Un giorno due, un altro tre o quattro, ma mai un’intera orchestra come sarebbe convenuto al luogo. "Certo, ci sono state le piogge che hanno rallentato – osserva il signor Giuseppe – ma si poteva fare davvero di più".

Il mese scorso c’è stata una rincorsa per consentire la partenza del Giro d’Italia. "Una parentesi positiva per evitare una figuraccia" aggiunge sopirando ancora Giuseppe. Ma ora è tutto di nuovo sventrato e il tempo torna a stringere. In molti scuotono la testa. "Non ce la faranno mai", sussurrano. Gli stranieri si fanno largo tra le transenne e, fino a martedì, anche tra comuli di rifiuti. "Gli operatori della Sea hanno difficoltà ad arrivarci a causa del cantiere", racconta Giovanna. Ma ieri mattina, con l’intervento dell’assessore all’ambiente, Rodolfo Salemi, il problema rifiuti è stato risolto. Gli operatori ci arriveranno a piedi o chiederanno collaborazione ai cittadini. E tra due giorni sarà aperto il varco per consentire il passaggio dei mezzi. Segno che con la buona volontà tutto si può.

Resta, invece, l’aria di tristezza di un Centenario che non decolla. Neanche un cartello a ricordare l’importante anniversario. Se non fosse per le bandiere issate per il Giro d’Italia con l’effige del Maestro. "Intanto di là dal monte – mette il dito nella piaga Manfredi – è un pullulare di iniziative. In vita lo hanno ripudiato, ora le venerano. Qui, dove lui aveva scelto di vivere, sembra che lo abbiano dimenticato".

Poi, certo, ci sono le lotte politiche. "Sgarbi e la Paci – ricordano nella piazza della Chiesa – hanno fatto tanta cagnara per tre colonnini tanto da ritardare la partenza dei lavori". Ma tant’è. Ormai siamo alla vigilia del Festival (che qualcuno spera veda pure la presenza del Capo dello Stato) e a meno che non si cominci a lavorare giorno e notte difficilmente tutto sarà terminato per la ’’Prima’’. "Servirà stringere un po’ l’inquadratura e celare i lavori non finiti", commentano i maligni.

E pensare che dovevano essere già conclusi dal 23 marzo, come ricorda il cartello all’ingresso. E, allora, ecco che ritornano i veleni politici come lascia capire uno stringato comunicato firmato dalle liste di “Casa Viareggio“ in cui si legge "desideriamo esprimere la nostra profonda gratitudine a Federico Pierucci (foto) e Sandra Mei per il loro impegno instancabile e la dedizione nel servire la comunità di Viareggio". Una precisazione che sa tanto di excusatio non petita, accusatio manifesta. Del resto il primo è l’assessore ai lavori pubblici che ha tanti cantieri aperti: dallo stadio a via Mazzini, da piazza Zara al futuro Piazzone, mentre la seconda, con delega alla cultura, ad oggi non ha ancora presentato un programma articolato delle celebrazioni.

Intanto, però, un risultato il sindaco Giorgio Del Ghingaro lo ha ottenuto: nella ripartizione dei fondi del Comitato Nazionale delle Celebrazioni ha portato a Viareggio oltre due milioni di euro per Villa Caproni (la ristrutturazione è già partita), per la Fondazione Festival e per la Villa al Marco Polo che, pur essendo di proprietà della Fondazione Puccini di Lucca, è comunque qui. Opere che resteranno. Per sempre. "E scusate se è poco", pare di sentirlo commentare. Anche se l’orchestra che dirige non sembra andare a tempo. Il suo.

Red. Via