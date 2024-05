Cantiere fuori la materna Rodari. I genitori chiedono più sicurezza

Erano lì già da un mese e mezzo, le strisce a terra che indicavano che, forse, prima o poi, gli operai sarebbero arrivati. Ma senza alcun cartello, indicazione o avviso che permettesse alla scuola materna Rodari della Quadrellara, e ai genitori dei bambini, di organizzarsi. Sono poi arrivati, lunedì scorso, come un fulmine a ciel sereno, gli operai che, armati di caschetto e transenne, hanno trasformato la strada in un cantiere, provocando la rabbia e la preoccupazione dei genitori che, ogni mattina, accompagnano i propri figli a scuola. "Hanno avviato i lavori, che ci occupano completamente il parcheggio per noi genitori, senza informare nessuno - raccontano i genitori e le sue rappresentanti - Per arrivare a scuola, che è già su un punto difficile, su una rotonda che sbuca su via Tonfano, vicino alla Sover, e su una strada come via Ficalucci che è molto stretta, adesso siamo costretti a parcheggiare in via Tonfano o in via del Sale e attraversare la rotonda, senza ombra di un passaggio pedonale nell’arco di cento metri". Un problema, quello dell’assenza di strisce pedonali, che prescinde dalla presenza dei lavori ma che, ora, diventa ancor più pericoloso. "Il parcheggio era proprio davanti alle scuole, ora dove dovremmo metterla la macchina? - continunano i genitori - In quella rotatoria, già due anni fa, una nonna fu investita con il nipote. Siamo preoccupati, perché i lavori dureranno almeno 15 giorni, e l’asilo sarà aperto fino al 30 giugno. Abbiamo scritto al Comune ma non abbiamo ancora ricevuto risposta, la Polizia Municipale ci ha risposto soltanto dicendo che hanno preso in carico la mail inviata. Quello che chiediamo, a questo punto, sono i vigili sia all’entrata che all’uscita di scuola, per sorvegliare il traffico e far rallentare le macchine. Almeno per riuscire a portare, a piedi, i nostri bambini all’asilo".