Cantiere aperto. La riscoperta di un tesoro

Un tesoro del Cimitero monumentale comunale del Marco Polo di Viareggio sta per tornare più bello che mai. Proseguono infatti i lavori di ristrutturazione del presepe animato, che si trova nei pressi della vecchia casina dei Frati Francescani, dietro la statua simbolo del Camposanto “La bimba che aspetta“.

L’intervento è curato dal gruppo Scout Agesci Viareggio 3 (che ha sede alla parrochia di San Giovanni Bosco) che conta circa oltre 100 persone aderenti. "E’ da qualche mese che ci lavoriamo – racconta l’incaricato del gruppo a seguire il progetto Onorato Spagnoli – e siamo quasi giunti alla conclusione, che avverrà a novembre. Poi verrà svolta l’inaugurazione dopo il 15 del prossimo mese e in concomitanza sarà presentato il libro “I 100 anni del presepe animato“ scritto da diversi autori che si sono impegnati negli anni nella varie ristrutturazioni della natività. I lavori di sistemazione dei personaggi animati sono stati effettuati da Claudio Ladurini di Fiumalbo, noto presepista italiano. Ringraziamo infine iCARE per il sostegno economico che ci ha dato per realizzare l’opera".

"Il Cimitero Comunale di Viareggio è nato nel 1876 – spiegano gli esperti – ed è uno uno dei più interessanti dell’Italia centrale per diversi motivi, sia per le sculture marmoree dei grandi maestri apuo-versiliesi di inizio secolo, lucchesi ma anche qualche viareggino come Inaco Biancalana". Senza scordarci lo splendido viale della cappelle gentilizie, espressione di diversi stili architettonici a partire dal liberty. E i tanti personaggi sepolti: da Lorenzo Viani al letterato Cesare Garboli, dal futurista Krimer alla regina del teatro Marina Malfatti fino a Nieri e Paolini, i martiri dellla strage fascista.

D.P.