Cantiere all’Arlecchino. Partite le operazioni. A giugno la demolizione

L’Arlecchino sta per essere demolito. Entra nel vivo il progetto di rigenerazione dell’area, finanziato con quasi 10 milioni di euro tra risorse proprie del Comune e contributi di varia natura. Nei giorni scorsi, tutto attorno all’edificio è stato montato il cantiere che servirà per le fasi propedeutiche alla demolizione: nello specifico, la pulizia della zona e la bonifica dall’amianto. Servirà qualche settimana per essere pronti a partire. Poi, nel mese di giugno, partiranno le operazioni di demolizione dell’attuale struttura (dalla quale a gennaio era stata staccata l’iconica insegna ‘Martini’), che sarà poi ricostruita in una forma innovativa e funzionale. I lavori dovranno terminare entro la fine del 2025, mentre per il 2026 è prevista la riqualificazione di piazza Castracani e piazza Vecoli per completare il progetto di recupero complessivo dell’area, che prevede lo stanziamento di altri due milioni di euro, portando il totale a circa 12 milioni.

"Scrivere una nuova storia per quest’area era una delle priorità del mio mandato amministrativo – commenta il sindaco Marcello Pierucci –; dopo poco meno di due anni, siamo partiti. Ieri (due giorni fa per chi legge; ndr) sono iniziate le operazioni per ultimare pulizia e bonifica di edificio e zone circostanti. A giugno lo demoliamo. E poi lo ricostruiremo: nuovo, moderno, bellissimo. A breve – conclude il primo cittadino – sveleremo il rendering finale di ciò che sarà".

Quella dell’ex Arlecchino è la voce più importante tra le opere pubbliche previste per il 2024: gli investimenti complessivi superano i 22 milioni, che si sommano ad altri 10 milioni di operazioni già terminate o in fase conclusiva.

RedViar