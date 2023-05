Cantiere al "Marconi" Via ai nuovi laboratori

Conto alla rovescia per l’apertura del cantiere per la realizzazione dei nuovi e avveniristici laboratori di cucina dell’istituto alberghiero Marconi di Viareggio.

La Provincia di Lucca, infatti, sta predisponendo gli ultimi adempimenti amministrativi di avvio lavori che sono stati affidati al Raggruppamento temporaneo di imprese formato tra “Impresa edile Cappelli Bernardo srl” di Diecimo; “Diversi Impianti” di Barga e “Martinelli Impianti” di Lucca che hanno offerto un ribasso a base d’asta di 1,780% dell’appalto che ammonta a circa 3,9 milioni di euro.

Si tratta della prima fase, la più importante, dell’intervento che prevede un investimento complessivo di 4,5 milioni di euro finanziati attraverso il Pnrr con il programma Next Generation Eu. Lavori che riguarderanno la costruzione delle opere strutturali e architettoniche dei laboratori. Successivamente, nella seconda fase, attraverso un ulteriore appalto si procederà alle lavorazioni aggiuntive: opere di finitura e completamento della sala Masterchef, bar, locali magazzino, hall di ingresso e servizi igienici connessi. "Ancora poche settimane e aprirà il cantiere per i nuovi laboratori del Marconi - commenta il presidente della Provincia, Luca Menesini – oggetto dall’inizio del 2021 di una serie di lavori di adeguamento e recupero che, una volta completati, restituiranno l’istituto alberghiero viareggino più sicuro, spazioso, moderno e funzionale in tutti i suoi spazi. Tutta la scuola sarà riqualificata e migliorata ma, guardando nel dettaglio il progetto dei laboratori, questi rappresenteranno sicuramente il nuovo fiore all’occhiello dell’istituto".