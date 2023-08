Cantiere abbandonato Spunta cartello ironico

Il cartello – “Scavo etrusco“ – all’occhio distratto di un turista magari ha suscitato una certa curiosità. Non sia mai che Fiumetto custodisca tesori antichi tornati alla luce. È un messaggio, invece, ironico e provocatorio quello che i residenti hanno affisso all’angolo tra via Carducci e via Colombo per protestare contro un cantiere non solo infinito, ma considerato anche pericoloso. Il pannello del resto non ammette repliche visto che la riparazione per il guasto avvenuto a un cavo interrato era in calendario il 25 luglio e sarebbe dovuta durare un solo giorno. In realtà sono passate quasi due settimane e i lavori sono ancora fermi. Le auto in transito in via Carducci sono costrette a spostarsi, in quanto il cantiere occupa metà carreggiata proprio all’altezza dello ’stop’, sfiorando ogni volta le bici lungo la ciclopista. Il caso è stato segnalato anche al capogruppo di “Insieme per Pietrasanta“ Lorenzo Borzonasca: "La Marina dovrebbe essere sempre a misura di bici e pedoni, ma così non è".

Si mobilita anche la giunta, pronta ad informare dell’accaduto la polizia municipale. "Scavi e manomissioni non sono effettuati dal Comune – ricorda l’assessore ai lavori pubblici Matteo Marcucci – ma da altre ditte. Vorrà dire che anche in questo caso allerteremo la municipale, come pochi giorni fa in via Andreotti. C’era una ditta che lavorava senza permesso e dopo la nostra segnalazione è stata sanzionata dagli agenti". L’assessore alla polizia municipale Andrea Cosci sottolinea che questi ritardi in genere sono legati a ditte che intervengono per conto di gestori telefonici e a volte di Gaia: "Tra verbale e suolo pubblico la ’bastonata’ è di 7-800 euro. Faremo un sopralluogo a Fiumetto".

Daniele Masseglia