"Canterai con noi a Viareggio: l'addio al Maestro Daniele Biagini"

"Daniele era il Carnevale, era il Festival di Burlamacco, era il musical, era la musica dal vivo... Era un amico, quello che sapeva come realizzare un sogno. Trasformare l’idea di una canzone in realtà. Ha dato tanto a Viareggio, e questa città non lo scorderà mai". Nel giorno dell’addio è questa l’ultima promessa dei Carnevalari, riuniti insieme ai carristi e a tantissimi viareggini, intorno ai familiari del musicista Daniele Biagini, scomparso lo scorso venerdì a soli 47 anni.

Con una benedizione, nella sala del Consiglio della Croce Verde accarezzata dalle sue canzoni, Don Luigi Pellegrini ha accompagnato Daniele nell’ultimo viaggio. E lo ha ricordato quando, poco più che ragazzino, lo conobbe nell’oratorio della chiesa del Terminetto : "Sono passati 32 anni, e già allora era evidente quanto fosse importante per lui la musica". Daniele, “Il maestro“ come resterà nei ricordi di Viareggio, ne ha fatto davvero la colonna sonora della sua vita. E le sue parole, le sue note, i suoi arrangiamenti sono diventati patrimonio di questa città e del suo Carnevale.

"Era solito schernirsi – lo ha ricordato Renzo Pieraccini, che insieme all’ex presidente della Fondazione Alessandro Santini ha collaborato a lungo con l’artista –, quasi volesse minimizzare il suo immenso talento. Ma è grazie a lui se questa città canta ancora le sue emozioni. Ci sono persone che vanno al di là del tempo. E Daniele – ha aggiunto – è una di queste". Questa mattina il feretro sarà accompagnato nel cimitero comunale, dove Biagini riposerà a fianco dei grandi artisti di questa città.