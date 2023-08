Canova sferza la giunta "Insensibili all’arte"

Strascichi polemici all’indomani dell’appuntamento inserito nel ciclo degli "Incontri del Principe", al Gran Hotel Principe di Piemonte, che ha avuto come protagonista Enrico Vanzina, intervistato dal critico cinematografico e direttore dello Iulm Gianni Canova per celebrare i 40 anni del film cult "Sapore di Mare".

"A Viareggio è arrivato un grande maestro del cinema italiano, Enrico Vanzina, che esattamente 40 anni fa, col film ‘Sapore di mare’ ha celebrato e rilanciato la Versilia – ha detto Canova –; ma dagli amministratori locali solo indifferenza. È deprimente e sconfortante". Canova ha dialogato con Vanzina assieme all’inviato del "Giornale" Stefano Zurlo: lo sceneggiatore, produttore e regista si è raccontato ai presenti.

Canova avrebbe voluto un maggiore interessamento da parte del Comune. "Serviva una festa in piazza per quello che questo film ha dato a questo territorio – ha spiegato Canova –; ho scritto una mail al sindaco. Mi ha risposto: ’Non ne so assolutamente nulla’. Gli ho scritto di nuovo, per spiegargli l’importanza dell’evento. E lui non ha più risposto. Questo dimostra l’assoluta insensibilità della classe politica nei confronti della cultura, dell’arte e del turismo".

Dal Comune rispediscono le accuse al mittente. Il sindaco Giorgio Del Ghingaro parla di "polemiche assurde e strumentali", sottolineando di avere "grande rispetto professionale e simpatia umana per Vanzina". E tende la mano: "È sempre il benvenuto a Viareggio".