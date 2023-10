Cani in spiaggia. Ecco i nuovi orari

Da ordinanza d’urgenza a soluzione definitiva. La giunta ha deliberato una proposta per modificare il regolamento in tema di accesso dei cani in spiaggia. La proposta, in agenda domani in sede di commissione regolamenti, prevede che l’accesso sia vietato non più dalle 9 alle 19, come avvenuto quest’estate in seguito a disagi e aggressioni, bensì dalle 9 alle 18,30. "A luglio – spiega il sindaco, con delega al demanio, Alberto Giovannetti – ci fu bisogno dell’ordinanza per arginare il rischio che la situazione degenerasse. E infatti non ci sono stati più problemi. Avevo poi detto che sarebbero serviti i tempi tecnici e burocratici necessari per la modifica: ora siamo pronti".