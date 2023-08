Cane smarrito da due settimane a Capezzano Pianore: Matteo cerca il suo amico Bull

"Se qualcuno lo ha trovato per strada smarrito e lo ha accolto nella propria famiglia per metterlo in salvo, me lo riporti". Lo straziante appello è di Matteo Giovannetti, 34 anni, che ha due settimane cerca di riportare a casa il suo amico a quattro zampe che si è allontanato alle 7 del mattino del 25 luglio. "Bull, il mio pitbull, ha otto anni e rappresenta tanto, tantissimo per la mia vita".

"È scappato per paura del forte vento – racconta Matteo –; è riuscito a scavare un pertugio sotto la rete del giardino in via Fraschetto a Capezzano, dove viviamo. Bull è stato avvistato da più persone il 28 luglio alle 22.10 nelle serre tra la via Sarzanese e via delle Bocchette. Che fosse il mio Bull è confermato dal cane Mantrailing, il cane molecolare, che è arrivato dopo una decina di minuti dalla segnalazione. Purtroppo, l’unica segnalazione. Poi il silenzio".

Ma il padrone non si dà per vinto: "Mi sono messo in contatto con chiunque, associazioni, volontari, ho fatto volantinaggio ed estenuanti ricerche in tutte le ore. Il giardino è vuoto senza di lui e anche la mie giornate. Chi ha un cane può capirmi: sono disperato. Se il vostro giornale può essermi di aiuto vi ringrazio – continua Giovannetti –; "Bull si riconosce dai colori della testa e ha il microchip. Chi ha notizie utili puo contattarmi al numero 3893498530".

Chi conosce il fil cult "Torna a casa, Lassie!" deve solo modificare il nome in Bull. E dare una speranza a Matteo e al suo migliore amico a quattro zampe.

Maria Nudi