Cane intrappolato Escursioniste salvate Super lavoro per il Sast

Soccorso in montagna: doppio intervento a distanza di pochissimo tempo domenica sera per la stazione di Querceta del Soccorso Alpino e speleologico della Toscana. L’allarme è partito da due escursioniste nella zona del Monte Corchia - Levigliani che non riuscivano più a inserirsi nel giusto percorso per far ritorno a casa con il cane che era rimasto intrappolato su una sporgenza e aveva paura a muoversi. Le due donne, di 51 e 46 anni, in discesa con il proprio cane dal sentiero dalle Voltoline, hanno intrapreso erroneamente una traccia di sentiero che le ha portate in una zona impervia vicino all’ingresso della “buca del serpente”, uno dei numerosi punti di accesso dei percorsi speleologici dell’Antro del Corchia. Ad un tratto però l’animale si è pericolosamente bloccato su una cengia esposta non riuscendo più a muoversi e a riprendere il cammino con le escursioniste. All’arrivo dei soccorritori il cane fortunatamente è riuscito a raggiungere le due donne ma le condizioni del terreno e il buio hanno indotto i tecnici ad attrezzare una corda fissa che ha permesso il rientro a valle della comitiva, con tanto spavendo da parte di tutti ma, fortunatamente, nessun ferito.

Contemporaneamente è scattato l’allarme per un gruppo di escursionisti originari di Massa classe 1998 e 1999 in difficoltà nel gruppo del monte Sumbra. I due giovani, assolutamente non attrezzati per un’escursione invernale, avevano attaccato il sentiero 144 per effettuare il percorso ad anello del monte Fiocca. Giunti in zona “Prati di Romecchio” si sono bloccati a causa della neve, a tratti ghiacciata. I tecnici di Querceta li hanno localizzati e raggiunti. Una volta messi in sicurezza, gli escursionisti sono stati riaccompagnati “in conserva” fino al Passo Sella.

Con l’imminente primavera cresce il numero degli appassionati di montagna pronti ad esplorare le altitudini. I consigli degli esperti restano gli esperti, al fine di evitare spiacevoli situazioni: controllare le condizioni metereologiche informandosi non solo sulle previsioni ma anche sullo stato del terreno, pianificare il viaggio, rimanere solo su sentieri segnalati senza prendere scorciatoie o attraversare terreni senza sentieri, evitare di partire da soli o comunque comunicare a familiari o conoscenti il percorso che si intende seguire e non variarlo, conoscere le proprie forze e i propri limiti, Capendo pertanto quando è il momento di tornare indietro.

Francesca Navari