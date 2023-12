Cane di grossa taglia azzanna la mano di una passante. Tendini recisi, necessarie le cure al pronto soccorso

Stava tornando a piedi verso casa, ma a causa dell’oscurità forse non si è accorta di un cane di grossa taglia che stava girando senza alcuna custodia. L’animale, probabilmente per un istinto di autodifesa, l’ha azzannata a una mano con forza tanto che la donna è stata accompagnata dal marito al pronto soccorso a causa di alcuni tendini recisi. L’episodio è avvenuto giovedì sera in via Sipe, a Montiscendi, in prossimità del bar della zona, caso di cui, come da prassi vista la necessità delle cure al pronto soccorso, si occuperà l’unità veterinaria dell’Asl, con la donna che avrà a disposizione novanta giorni per sporgere eventualmente denuncia. Contro chi ancora non si sa visto che il cane da tempo si aggira dalle parti di Montiscendi e potrebbe trattarsi di un randagio.

d.m.