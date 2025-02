Candidatura a capitale dell’arte. Oggi il secondo incontro

Secondo appuntamento con i tavoli di lavoro per disegnare il futuro culturale di Pietrasanta, in primis la candidatura della Piccola Atene a capitale dell’arte contemporanea per il 2027. Oggi alle 17 al Sant’Agostino si terrà infatti l’incontro "Infrastrutture per la cultura", occasione per condividere e confrontarsi con il territorio su progetti di recupero e rigenerazione di realtà cittadine quali l’ex Camp, palazzo Moroni e il municipio di piazza Matteotti, tra discussioni e proposte. Come già avvenuto la settimana scorsa, il dibattito sarà introdotto dai rappresentanti di "PromoPA Fondazione", dopo di che operatori e categorie economiche saranno divisi in gruppi. Per partecipare bisogna registrarsi sul sito www.promopa.it/beni-culturali-e-turismo/piano-di-sviluppo-a-base-culturale-di-pietrasanta.

Il calendario di incontri, promosso dall’amministrazione comunale per consolidare e rinnovare visione e strategie culturali, si concluderà il 27 febbraio con l’appuntamento dedicato a Pietrasanta come brand turistico e mèta di viaggio.