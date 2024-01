Canale delle Vigne: parte l’intervento di messa in sicurezza

Il canale che sgorga sotto il borgo del paese di Pomezzana, e attraversa la via comunale in due tratti, sarà soggetto di un importante intervento di messa in sicurezza dal punto di vista idrogeologico. Un’opera da 320mila euro, e che dopo l’elaborazione del progetto il Comune è riuscito a finanziare con i bandi del Pnrr. I lavori sono stati affidati in questi giorni alla Ceragioli Costruzioni di Camaiore, e inizieranno a breve. L’esigenza di mettere in atto questo intervento di sicurezza era sorta a causa dell’erosione della parte alta del canale, e del conseguente fenomeno di trasporto di materiale detritico a valle, segnalato anche dai residenti. I detriti poi erano causa dell’occlusione di una chiavica e venivano trascinati anche sulla carreggiata della strada. "Questo è un intervento atteso dai cittadini sulla difesa del suolo – commenta il sindaco Maurizio Verona -. Il fosso, a seguito degli eventi alluvionali del ’96, era stato ripristinato attraverso delle gabbionate (gabbie scatolari di rete elettrosaldata riempite di sassi), ma che via via nel tempo sono andate deteriorandosi. Quindi l’alveo necessitava di un lavoro di ripristino e di regimazione delle acque, per evitare che ogni forte pioggia trascini i detriti a valle riempiendo la chiavica e poi facendoli tracimare sull’asfalto".

Inizialmente verranno eseguiti i micropali al piede del muro sotto il primo attraversamento della via comunale, realizzate tre file di tiranti, e una fondazione in calcestruzzo armato. Per evitare il progredire dell’effetto erosivo dell’alveo è previsto il rivestimento del fondo con massi da scogliera. Questo finanziamento del Pnrr arriva dopo quello grazie al quale il Comune sta ricostruendo ex novo la scuola dell’infanzia di Mulina, e quello relativo ai nuovi strumenti di digitalizzazione e informatizzazione della pubblica amministrazione, con ai quali è stato creato il nuovo sito internet del Comune e attivati i servizi di pagoPa.