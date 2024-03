Canale delle Gobbie, ok al Pabe: "Coniugati ambiente ed estrazione"

Nuovo importante traguardo per la pianificazione estrattiva, grazie all’adozione del Pabe (il Piano attuativo dei bacini estrattivi) relativo al Canale delle Gobbie. Il consiglio comunale ha infatti approvato a maggioranza l’adozione di questo strumento.

Un risultato che rappresenta un importante traguardo in termini di programmazione urbanistica e, di pari passo, di salvaguardia ambientale e che ha richiesto due anni di intenso lavoro, con un cammino condiviso tra la società Campallorzo srl, Costa Medicea srl, Henraux spa e RG Marmi srl che partecipano così a un obiettivo che non è solo finalizzato all’attività estrattiva ma anche a un deciso ripristino e salvaguardia del territorio, garantendo una tutela ambientale ad ampio raggio.

"Un Piano perfettamente coerente con la linea che ci siamo dati e che guarda a un’attività estrattiva rispettosa dell’ambiente - commenta il sindaco Lorenzo Alessandrini - attraverso opere di mitigazione, di compensazione, di lavorazione in galleria. Tutto ciò per la massima tutela idrogeologica, idraulica, ambientale, sotto i vari aspetti. Si tratta di un’attività estrattiva rispettosa e di nicchia, in termini di quantitativi, finalizzata non solo alla coltivazione ma anche alle attività di recupero che prevede ripristini ambientali dei boschi con piantumazioni di faggi".

A illustrare questo percorso lungo e impegnativo del Piano è stato Michele Silicani, assessore all’ambiente e alla cave. "Una pianificazione che va a interessare una zona di grande valenza – evidenzia – con un risultato condiviso tra i diversi soggetti e con un comparto che va a creare una sorta di condominio. Le convenzioni, infatti, impegnano le aziende su più fronti, come a fare in modo che esista una sola strada di arroccamento, una gestione dell’ambito congiunta, attività di salvaguardia ambientale e di mitigazione". L’assessore Silicani ha ringraziato espressamente i diversi soggetti che hanno partecipato a questo percorso, dagli uffici cave e ambiente del Comune fino a tutti i tecnici coinvolti. "L’amministrazione comunale e la cittadinanza – conclude – devono essere orgogliosi che il progetto di messa in sicurezza del canale delle Gobbie viene sviluppato attraverso risorse del comparto estrattivo stesso degli imprenditori interessati con una approvazione da parte del genio Civile e di tutti gli enti preposti, ossia Parco delle Alpi Apuane, Autorità di Bacino, come un vero e proprio progetto pubblico con un iter identico e che porterà a salvaguardare anche l’abitato di Arni, di Campagrina e della chiesa dei basatini".