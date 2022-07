Can Yaman si rilassa a Viareggio Il sexy attore assaltato dalle fan

Quei muscoli, esaltati dalla ruvida canottiera, non sono proprio passati inosservati. E così tantissime fan si sono concentrate fuori dall’hotel Palace dove era alloggiato l’attore turco Can Yaman che si sta godendo finalmente la sua estate italiana, in un tour a tappa, dopo un anno alquanto impegnativo. Di recente ha infatti girato la fiction Viola Come il Mare (che verrà proposta in autunno) e diversi spot pubblicitari come quelli per Disney Plus e Mercedes Benz; ha inotlre avviato progetti imprenditoriali con la pubblicazione della sua autobiografia e il lancio del suo profumo. Da filantropo è stato protagonista delle iniziative della Can Yaman for Children. Capelli raccolti e occhiali scuri, il bellissimo attore si è prestato ad autografi e selfie all’uscita dell’albergo dove si è fermato per riposarsi dopo essere arrivato intorno alle 4 al termine di una serata a Forte dei Marmi. Dopo appena 24 ore il fascinoso attore è ripartito per proseguire la sua visita nelle città della Toscana.