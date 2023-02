Campo sportivo di Sterpi Costerà più di 2 milioni

Il campo sportivo Sterpi pronto per essere ristrutturato e ampliato. La giunta ha approvato il progetto di fattibilità per l’adeguamento di uno degli impianti sportivi più importanti del territorio: i lavori partiranno dalla scelta progettuale più ottimale che consenta di restituire il campo alla collettività ben riorganizzato nelle sue funzionalità.

Il primo progetto, consistente nel rifacimento del mando erboso sintetico, verrà effettuato nei prossimi mesi: ciò concorrerà al miglioramento delle condizioni del campo e la sicura omologazione per le prossime stagioni calcistiche. Parallelamente, si darà avvio anche al progetto di ampliamento: verrà demolito lo spogliatoio esistente, per poi ricostruirlo insieme a nuove tribune (a oggi assenti), un punto ristoro e un campo a nove per l’allenamento degli atleti. Quest’intervento risulta molto complesso nella sua struttura attuativa e sarà perciò suddiviso in più lotti dilazionati nel triennio ’23-’25. Il primo lotto vedrà l’esproprio dei terreni su cui insisteranno i nuovi spogliatoio e la tribuna coperta. Si passerà poi alla demolizione degli spogliatoi esistenti e alla riconfigurazione dell’area circostante e delle viabilità limitrofe, così da rendere più efficiente sia la circolazione veicolare che la logistica del campo. Infine verranno costruiti spogliatoi, tribune coperte e campo a nove, insieme ad un nuovo punto di ristoro in muratura adibito ad uso bar accanto alle nuove tribune. I lavori corrispondono ad un investimento di oltre 2 milioni di euro: 500 mila per il rifacimento del manto erboso e un milione e mezzo perl’ampliamento. Per l’anno 2023 è in programma l’esecuzione del primo lotto funzionale di ampliamento, che ammonta a 120 mila euro, e i 500 mila euro di rifacimento del manto in sintetico.