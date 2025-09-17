Campionato d’autunno. Le prove della classe Star

Sono ora quattro le prove disputate del campionato d’Autunno classe Star 2025. La prima vittoria è andata a Paolo Nazzaro con Gianluca Dati seguiti da Luca e Michele Massacesi, e da Maurizio Muracchioli con Manlio Corsi che, lasciando nella scia Paolo Nazzaro - Gianluca Dati e i due Massacesi, si sono aggiudicati la prima posizione nella prova seguente. Assenti giustificati in questa seconda manche, alcuni equipaggi della Società Velica Viareggina protagonisti delle prima giornata del campionato, come Enrico Chieffi che sta regatando con Nando Colaninno, Paolo Insom con Cicio Canali, Giampiero Poggi con Davide Mugnaini, e Graziano Bonanno con Giovanni Giorguli, perchè tutti impegnati nelle acque croate di Split dove si sta svolgendo il 2025 Star World Championship. La classifica provvisoria al termine della seconda giornata delle regate vede in testa i velisti della Svv, Paolo Nazzaro e Gianluca Dati (5 punti) seguiti dai compagni di circolo Maurizio Muracchioli e Manlio Corsi (6 punti) e da Antonio Balderi - Cecilia Pagni (nella tappa d’apertura Amerigo Anguillesi, 9 punti). Prossimo appuntamento è fissato per il 21 settembre. Intanto, ad Imperia, “Crivizza”, sloop bermudiano categoria Classic Marconi del 1966, lungo 11,67 metri, disegnato da Alan Buchanan, ha vinto la 39esima edizione delle Vele d’epoca, una delle più importanti regate del settore. Entusiasta Gigi Rolandi, socio del Club Nautico Versilia: “una serie di primi in regate tutt’altro che scontate e disputate con condizioni molto tecniche ci ha dato grande soddisfazione con la vittoria anche in tempo reale nell’ultima regata”.

Walter Strata