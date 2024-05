Campionati italiani. Due giocatori viareggini vincono l’argento

Grande successo per Michele Cammarata e Cristiano Valsega, del Circolo Versilia Bridge, che ai campionati italiani (Poule scudetto maschile) hanno ottenuto il secondo posto assoluto. Tra gli altri risultati degni di nota, si segnalano il 10° posto per Franco Eria e, nella Poule B femminile, il 5° posto per Fabiola Cima e Tiziana De Martino e un 5° posto per Fulvia Ghia. "Sono orgoglioso dei nostri campioni che ogni anno tengono alta la bandiera della nostra associazione viareggina", commenta il presidente del circolo Vincenzo Capuano.