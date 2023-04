Camminata ecologica "Ci hanno presidiato"

La camminata degli ambientalisti si è conclusa con l’intervento delle forze dell’ordine. Fortunatamente senza nessun tipo di frizione, con la situazione che si è risolta in modo civile da parte dei partecipanti. L’associazione Athamanta ha lanciato nelle scorse settimane l’iniziativa di una camminata ecologica sulle Apuane, da Arni al Pizzo di Falcovaia: hanno aderito volontari di diverse organizzazioni ambientaliste aderenti al Coordinamento Ambientalista Apuoversiliese, di altre associazioni e comitati e cittadini. "Nei giorni successivi – raccontano gli organizzatori – è stata diffusa da parte di Henraux una diffida ad accedere ad alcuni terreni ritenuti di loro esclusiva proprietà, come se la montagna non fosse di tutti e i sentieri non percorribili da chiunque, e nonostante sia in corso da svariati mesi una vertenza legale in cui la magistratura ha sentenziato in primo grado che non sussista alcuna prova della proprietà delle terre da parte dell’azienda. Per evitare qualsiasi frizione abbiamo comunque divulgato una modifica del percorso in modo da non entrare all’interno del territorio di cava. Con inevitabile stupore e disappunto dei partecipanti, il luogo del ritrovo era presidiato da polizia e carabinieri accompagnati da personale dell’Henraux. Una ulteriore inequivocabile ingiustificata e inqualificabile dimostrazione di come l’azienda ritenga la montagna una sua esclusiva proprietà. Il Coordinamento Ambientalista Apuoversiliese, nella sua incessante attività di denuncia è ancora una volta in prima fila per difendere l’integrità della natura a fronte del lucro dei pochi con detrimento del patrimonio di tutti.