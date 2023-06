Camminata del cuore Un esordio col botto

Grande successo per la prima "Camminata del cuore": sono stati oltre mille i partecipanti che hanno preso parte alla prima giornata dedicata alla salute e alla camminata come strumento di prevenzione. L’evento è stato organizzato da "Sei Versilia", associazione di promozione sociale, in collaborazione con i professionisti del Centro Medico Specialistico Versilia e dell’Associazione Italiana Cardiopatici: il programma della giornata prevedeva infatti anche interventi di specialisti e check up gratuiti, tra cui il test della glicemia.

La manifestazione nasce con l’obiettivo di promuovere la camminata come strumento accessibile a tutti per mantenersi o tornare in salute: camminare è un ottimo allenamento di intensità moderata che diventa strumento di prevenzione ed è parte fondamentale dell’attività riabilitativa per chi ha subito infarti o presenta malattie cardiovascolari. Al villaggio dell’evento dal primo pomeriggio gli iscritti hanno ricevuto t-shirt dell’evento e hanno potuto effettuare gratuitamente lo screening della glicemia e la valutazione dei parametri metabolici. Si è parlato infatti anche di prevenzione dell’obesità con la possibilità di effettuare misurazioni della circonferenza vita, Bmi e compilazione del cardiovascolar risk calcolator che offre una visione diagnostica a livello cardiovascolare dei rischi per il paziente sovrappeso e obeso. In più, gli iscritti hanno ricevuto un carnet di servizi gratuiti o in promozione, tra cui una serie di valutazioni mediche e tecnico-sanitarie offerte da Cms Versilia, ma anche la possibilità di effettuare il test del colesterolo a prezzo calmierato alle farmacie comunali di Camaiore gestite da Pluriservizi.

RedViar