Camera di Commercio. Occupazione in crescita in alberghi e ristoranti

Il mondo del lavoro si appresta alla ripresa autunnale: la nuova stagione è tempo di bilanci. A settembre le imprese della Versilia e delle province di Lucca, Massa-Carrara e Pisa prevedono complessivamente circa 7.500 assunzioni, in lieve calo rispetto al 2024, soprattutto a causa della frenata registrata nei territori pisano e apuano. In controtendenza invece la Versilia e la provincia di Lucca, dove la domanda di lavoro è in crescita, +8%, sostenuta dal settore turistico e da una parziale attenuazione delle difficoltà di reperimento. Nel complesso, il mismatch tra domanda e offerta di lavoro resta un nodo critico per il mercato occupazionale, con percentuali ancora elevate: 48% a Lucca e Pisa, 53% a Massa-Carrara. La causa principale continua ad essere la carenza di candidati, anche se in lieve flessione mentre torna a crescere la quota di imprese che segnala una preparazione inadeguata dei profili disponibili.

"Settembre conferma una situazione a due velocità - afferma Valter Tamburini, presidente della Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest– in Versilia vediamo un tessuto imprenditoriale dinamico, che investe in settori stagionali ma anche nei servizi alla persona. Tuttavia, in generale, il contesto rimane fragile e il problema del reperimento continua a limitare le imprese. Il rafforzamento delle competenze e l’orientamento sono leve decisive per superare questo squilibrio strutturale di livello nazionale. Una sfida che la Camera di Commercio ha intrapreso da tempo e che chiama in causa anche il sistema della formazione, le politiche attive, il ruolo strategico delle imprese nel rendere il lavoro più attrattivo per giovani e lavoratori qualificati". Le imprese lucchesi prevedono 2.950 assunzioni a settembre, con un aumento di 220 unità, +8%, rispetto allo stesso periodo del 2024.

A trainare la crescita soprattutto in Versilia sono i servizi, +9%, in particolare l’alloggio e ristorazione +50% e i servizi alla persona +5%. L’industria rimane stabile nel manifatturiero mentre le costruzioni registrano una lieve flessione 3%. Timidi segnali di miglioramento nel mismatch tra domanda e offerta di lavoro che scende al 48%, quattro punti in meno rispetto all’anno precedente. Le maggiori difficoltà di reperimento del personale ricercato dalle imprese si concentrano nei profili tecnici e specializzati. Il 29% delle imprese segnala carenza di candidati in calo mentre il 16% lamenta preparazione insufficiente, dato in lieve aumento. I contratti di lavoro offerti sono prevalentemente a tempo determinato 75%, ma cresce leggermente il tempo indeterminato 20%, +1 punto. Le forme stabili incluso l’apprendistato rappresentano un quarto delle attivazioni. Su un totale di 2.950 assunzioni previste a settembre, il 34% pari a 1.010 unità interessa il settore industriale, mentre il restante 63% 1.870 unità è destinato ai servizi. Nel settore primario agricoltura e pesca, rilevato da luglio si prevedono 70 assunzioni.