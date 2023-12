Camel Ponce da tutto esaurito. Oltre 5mila persone a Pietrasanta

Un centro storico quasi sonnecchiante fino alle 22,30, poi di botto piazza Duomo, via di Mezzo e le strade collaterali esplodono di gente e voglia di stare insieme per brindare. La tradizionale adunata del “Camel ponce“ non ha tradito le attese riproponendo alla vigilia di Natale un copione ormai consolidato da almeno tre decenni, con oltre 5mila persone che hanno pacificamente preso d’assalto il centro storico. Fino alle 2 di notte la città è tornata ad essere quell’ombelico del mondo che resiste alle mode e porta ogni anno un sacco di gente anche dalle province limitrofe, da La Spezia fino a Pisa. Tutto questo senza alcuna organizzazione ufficiale. Il “Camel ponce“ è nato in maniera spontanea ed è così che la sua storia va avanti: tutti sanno che la sera del 24 bisogna andare a Pietrasanta e così sia. E la temperatura mite, intorno ai 13 gradi, ha favorito questo immancabile rendez vous.

Mentre in passato una mole del genere ha sempre fatto rima con parcheggi selvaggi, viabilità in tilt e patenti ritirate per guida in stato di ebbrezza, da diversi anni trionfa la voglia di fare le “vasche“ fermandosi ogni tanto a un bar per ordinare un “poncino“ o in alternativa una cioccolata calda. Se anche stavolta tutto è filato liscio è merito soprattutto del servizio d’ordine coordinato dal commissariato di polizia di Forte dei Marmi, che ha dispiegato agenti in borghese e in divisa in base a quanto impartito dall’ordinanza del questore di Lucca, in collaborazione con carabinieri e polizia municipale. In più i locali si sono dotati della security, il che ha aumentato il livello di controllo e prevenzione facendo da deterrente.

"È stata una serata perfetta – dice Michele Bartoli del bar ’Pietrasantese’ – in cui tutto ha funzionato bene grazie anche alla magia degli allestimenti natalizi in piazza. Tante foto, selfie, voglia di stare insieme e per noi lavoro a volontà". Difficile calcolare i ponce serviti da ogni bar, in genere si parte da una media di 5-600 bicchierini. "Abbiamo lavorato in modo fluido – aggiunge Stefano Filiè del bar ’Gatto Nero’ – e non ci lamentiamo. Aspetti da migliorare? Ripristinare i bagni chimici, tolti per un solo episodio dovuto a uno scherzo stupido. In questo modo non saremmo più obbligati a impiegare un agente della security per far entrare le persone una ad una. E magari va riportato lo stop all’alcol alle 3, anziché alle 2: un’ora in più di lavoro può voler dire tanto e consente un deflusso più diluito del pubblico".

