"Cambiare le regole porta danni". Bufera per le parole di Stella (FI)

"Firenze e Forte dei Marmi sono l’esempio di chi ha cambiato le regole durante la stagione mettendo in difficoltà le imprese". A proferire queste parole è il capogruppo di Forza Italia in consiglio regionale Marco Stella, puntando il dito contro l’ormai nota ordinanza del sindaco Bruno Murzi che ha limitato a 5 le feste con musica in spiaggia. Affermazione che fa sussultare il vice sindaco (oltre che uomo di fiducia del primo citadino) Andrea Mazzoni, che di FI è nientemento che il coordinatore comunale. E che dell’uscita di Stella resta basito, ribattendo con toni roventi al collega ’azzurro’: "Dichiarazione fuori luogo, non sarà certo una festa in più o in meno a creare danni al turismo". Un battibecco che promette bufera all’interno del partito, tanto che della situazione sarebbe già stata informata anche l’onorevole Deborah Bergamini.

"I dati purtroppo confermano le difficoltà anche del comparto balneare, con cali di presenze evidenti in tutta la costa – è l’analisi tagliente di Stella – in questo contesto internazionale di estrema incertezza la programmazione delle amministrazioni comunali diventa essenziale per lo sviluppo delle imprese, per questo esprimiamo preoccupazione per le scelte di alcune amministrazioni che cambiano le regole durante la stagione e mettono in difficoltà le imprese con gravissime ripercussioni occupazionali. Il caso Forte dei Marmi è emblematico: a inizio estate il Comune aveva autorizzato fino a 40 cene in spiaggia, salvo ridurre a fine luglio a 5 le feste con musica, in piena stagione, con danni per gli operatori. Alcune amministrazioni comunali invece di sostenere uno dei settori che più contribuiscono a Pil e occupazione - accusa Stella - creano incertezze che bloccano programmazione e investimenti. Scelte schizofreniche che rischiano di aggravare la crisi del turismo. I sindaci pensino a risolvere degrado e criminalità crescente, invece di mettere in crisi gli imprenditori".

"Non ero assolutamente a conoscenza di questa uscita di Stella – rimarca il vice sindaco Mazzoni – anche perchè non è stato creato nessun danno dal provvedimento del sindaco che ha concesso 40 cene per tutta l’estate. Non sarà una festa in più o in meno a sbilanciare. Proprio stamani ho incontrato il direttivo degli albergatori che mi ha raccontato che la stagione è andata discretamente, forse meglio dello scorso anno. Affermare che ci sia correlazione tra presenze turistiche e riduzione della musica in spiaggia è fuori luogo".

Francesca Navari