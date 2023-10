Camaiore Volontari al lavoro. Sarà ripulito il rio Gasperini

Domani, come ogni ultima settimana del mese, torna il "Sabato dell’ambiente", dedicato alla pulizia del territorio e in particolare dei rii e dei corsi d’acqua, in Collaborazione con il Consorzio di Bonifica Toscana Nord. I volontari del gruppo ’Insieme si può - Per Camaiore’ si ritroveranno (con le dita incrociate per il meteo di questa settimana) per mettersi a pulire il Rio Gasperini, fiume adottato come da accordo con il Consorzio, e le zone adiacenti. L’appuntamento per chi voglia partecipare è alle 15 nel parcheggio davanti alla chiesa della Badia di Camaiore. I guanti per effettuare le pulizie dovranno essere portati autonomamente. Un lavoro solidale e soprattutto utile, specie in un frangente di meteo avverso come quello che stiamo vivendo, in cui c’è bisogno che il reticolo idraulico del territorio riesca a drenare la pioggia nel modo migliore per evitare che possano verificarsi pericolosi allagamenti.