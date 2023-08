Camaiore "Troppi 555 stalli blu" Piano sosta, insorge l’opposizione

Una mozione per la revoca dei nuovi stalli blu: Fratelli d’Italia, Forza Italia, Lega e Scelta Civica per Camaiore hanno presentato un’interpellanza contro l’estensione dei parcheggi a pagamento in vigore dal maggio. "In questi mesi abbiamo ricevuto le tantissime lamentele dei cittadini e anche dei turisti – chiarisce Claudia Bonuccelli, consigliera FdI – e ci siamo opposti in ogni modo alla decisione del sindaco Pierucci. Durante lo scorso consiglio comunale abbiamo proposto, in accordo con tutto il centro - destra, di revocare le delibere dello scorso marzo e aprile che hanno sancito l’aumento di 555 nuovi stalli blu sul territorio. Nelle delibere non viene fatto cenno alla necessità di recuperare fondi per i mancati introiti dovuti alla sospensione delle tariffe durante il Covid, ma l’unica motivazione è l’ampliamento del servizio navetta. Quindi i maggiori introiti vengono impiegati da Città di Lucca, gestore dei parcheggi, per un servizio limitato al solo periodo estivo, che non porta vantaggi ai cittadini"