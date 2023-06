Camaiore Trasporto estivo Tornano le navette gratuite

Parte oggi il servizio gratuito di navetta con conducente "ParKamaiore" per spostarsi tra capoluogo, mare e colline. Il servizio si compone di tre tratte differenti, tutte gratuite: le navette A e B, già sperimentate con successo lo scorso anno, collegano Camaiore al mare col fondamentale passaggio dalla stazione di Capezzano; la navetta C, invece, assoluta novità, connetterà il capoluogo a Casoli e Candalla, arrivando fino a Trescolli. La navetta A, attiva venerdì, sabato e domenica fino al 16 luglio, e poi tutti i giorni fino al 31 agosto, sarà in funzione dalle 18 alle 24 (ultime partenze alle 23,30 da Lido e alle 23,45 da Camaiore); la navetta B sarà attiva negli stessi giorni, ma con servizio continuato dalle 12 alle 16; la navetta C, infine, sarà attiva tutti i venerdì, sabato e domenica fino al 31 agosto, con servizio continuato dalle 10 alle 19,30. "Siamo orgogliosi di questo ritorno – commenta il sindaco Marcello Pierucci –, utile a facilitare i nostri cittadini e andare incontro alle esigenze dei turisti".