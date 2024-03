Camaiore Tirreno-Adriatico. Due giorni all’insegna delle bici

Tutto pronto per una delle corse ciclistiche più amate dagli appassaionati delle due ruote: domani e martedì sul territorio di Camaiore torna la Tirreno-Adriatico, una due giorni che proietterà i riflettori su una delle ’patrie’ del ciclismo. La prima tappaè in programma domani: si tratta della 10 chilometri cronomentro individuale pianeggiante, con andata e ritorno sul lungomare tra Lido di Camaiore e Viareggio. La partenza è fissata dal viale Kennedy: da lì le bici raggiungeranno viale Pistelli, il Pontile, via Sauro, via Duse e si inoltreranno a Viareggio, per poi tornare indietro dal ponte sulla Fossa dell’Abate e dalla via Italica. Martedì invece spazio alla tappa Camaiore-Follonica, con partenza da piazza XXIX Maggio. I corridori in gara punteranno verso le colline e, attraverso Montemagno, raggiungeranno il Pitoro, che verrà disceso in direzione di Massarosa. Una volta arrivati in pianura, via a tutta velocità alla volta di Pisa, per una tappa lunga ben 198 chilometri che si concluderà a Follonica.