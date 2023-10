Camaiore Strade piene di buche: "La colpa è dei troppi cantieri"

Protesta per le strade piene di buche: da via Cafaggio alla via di Greppolungo fioccano polemiche a Camaiore. Non passa giorno che i cittadini non si lamentino per la mancata cura delle strade, specie in periferia: la motivazione? Intanto le ditte che eseguono i lavori come Gaia, Enel e quelle che intervengono per il passaggio della fibra. Eseguita l’asfaltatura da parte del Comune, spesso e volentieri le ditte esterne non si fanno alcun problema a spaccare e lasciare grandi toppe sulla carreggiata. Ad esempio via Cafaggio risulta piena di toppe e toppette che la rendono esteticamente brutta e in certi casi pericolosa per la circolazione. Per la via che corre verso Greppolungo, la manutenzione appare veramente assente con crepe e degrado. I cittadini chiedono un maggior riguardo del patrimonio viario del Comune. E invitano l’amministrazione a vigilare maggiormente.